«محصلش».. التحقيق مع سمكري متهم بالتحرش

أجرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم تحقيقات موسعة في نشر سيدة «بوست» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتعرضها للتحرش من سمكري سيارات.وكشفت التحقيقات التي باشرها كريم جمعة مدير نيابة بولاق الدكرور، أن السيدة أدلت بأقوالها وقررت أن الواقعة حدثت منذ شهر مارس الماضي أثناء قيامها بتصليح سيارتها بورشة المتهم مصطفي الشهير بـ«بربش» وأثناء تواجدها معه داخل الورشة لإلقاء نظرة على السيارة فتحرش بها وتشاجرت معه وزوجها وفض الأهالي بينهم وانصرفت رفقة زوجها.وواجهت النيابة المتهم بأقوال السيدة فأنكرها، مشيرا إلى أن تشاجرهما بسبب خلاف على ثمن إصلاح السيارة وانتهى الأمر فور تدخل المحيطين بهم.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ودفاعه قدما فيديو من كاميرا مراقبة خاصة بمحل زيوت مواجه لورشة المتهم تظهر فيها مقدمة البلاغ وزوجها أثناء جلوسهما مع المتهم أمام ورشته وتحدثت فيه السيدة لمدة ٤ دقائق كاملة للمتهم ثم حدثت بينهما مشادة كلامية لم تتطور لتعدٍ بالضرب أو اشتباك بالأيدي، وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي لم تتوصل لحقيقة تعرض السيدة للتحرش من عدمه، حيث إنها أوردت في أقوالها قيام المتهم التحرش بها داخل الورشة فيما لا توجد كاميرا بالداخل، ومازالت التحقيقات مستمرة.