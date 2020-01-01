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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإثنين المقبل.. ميركل وكونتي يبحثان مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:09 م
شتيفان زايبرت
شتيفان زايبرت
أ.ش.أ
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قال متحدث الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سوف تلتقى يوم الإثنين، المقبل برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مباحثات ثنائيه ببيت الضيافة الاتحادية في قلعة ميسبورج بالقرب من برلين (Meseberg.

وأضاف متحدث الحكومة أن المباحثات سوف تتطرق بشكل خاص الى كيفيه مواجهة العواقب الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، موضحًا أن المباحثات سوف تناقش ايضا جدول أعمال الاجتماع الخاص المقبل للمجلس الأوروبي.

وذكر زايبرت أن المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإيطالي سوف يناقشان بالإضافة إلى ذلك قضايا الاتحاد الأوروبي المختلفة، فضلًا عن العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الدولية المطروحه على الساحه ذات الاهتمام المشترك.

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