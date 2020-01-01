أستاذ اقتصاد: كورونا هي الأزمة الأصعب والأخطر في تاريخ العالم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن أزمة كورونا كشفت عن اهتمامات جديدة، من ضمنها الاهتمام بما يطلق عليه الاقتصاد المعرفي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، موضحًا أن جائحة كورونا هي الأزمة الأصعب والأخطر في تاريخ الاقتصاد العالمي، حيث إن التداعيات الاقتصادية أصابت العالم كله، بدرجات تتفاوت من دولة إلى أخرى.وأضاف "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي المصري تأثر بجائحة كورونا مثل الكثير من الدول، ولكن مصر تسيطر عليه بشكل ملحوظ، مؤكدًا أنه لولا وجود سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي حدث منذ سنوات، لما استطاعت أن تجابه وتواجه هذه الأزمة الكبيرة.وأشار "أستاذ الاقتصاد" إلى أن مصطلح الإغلاق الكبير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي على جائحة كورونا، هو أفضل مصطلح يشرح ما فعلته هذه الأزمة في العالم، والتي بسببها أغلقت الدول على نفسها.