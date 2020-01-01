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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الجزائرى يؤكد تمسك بلاده بالحل السياسى فى ليبيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:27 م
سليمان شنين، رئيس
سليمان شنين، رئيس البرلمان الجزائري
وكالات
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أكد سليمان شنين، رئيس البرلمان الجزائري، تمسك بلاده بمواقفها تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية.

وقال رئيس البرلمان الجزائري، في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية،: لا بد من حل سياسي مستعجل في ليبيا كي لا يتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن، واستنكر ما وصفه بتصرفات "اللوبي الاستعماري" وأذياله المستمر في مواقفه المخزية في التطاول على الأحرار والذي لا يرضيه التوجه الجديد للجزائر، موضحا أن "الجزائر تعيش مشروع بناء الجمهورية الجديدة وما يقتضيه ذلك من مقاومة للفساد والاستبداد".

وأكد "شنين" سعي رئيس بلاده (عبدالمجيد تبون) للتكفل بالانشغالات الوطنية دون أي موازنات إلا خدمة الشعب والاستقرار والتنمية".

وأشار إلى أن "الدستور القادم سيكون بعيدا عن الشخصنة، والظرفية، والمزاجية، دون التنصل من عناصر الهوية"، مشيدا بـ"عدم تحجج رئاسة الجمهورية بواقع الوباء لتعطيل مسار الإصلاح السياسي، بل تحمل رئيس الجمهورية مسئولية الدعوة لتعديل الدستور وعرض المشروع التمهيدي للنقاش".

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