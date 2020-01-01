استمرار اللقاءات التوعوية ضد كورونا بأسوان (صور)

واصلت إدارة الثقافة الصحية، تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير الإدارة، عقد اللقاءات التوعوية والندوات الثقيفية للمواطنين في الوحدات الصحية والأماكن العامة.حيث تم عقد لقاءات مع المواطنين بكورنيش النيل، وكذلك المترددين على البنوك والوحدات الصحية.تناولت اللقاءات أعراض فيروس كورونا المستجد وطرق انتقاله وطرق الوقايه منه، والتأكيد على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد وعدم لمس الأسطح وطرق تعقيم الأيدي.كما تحدثت اللقاءات عن كيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي للمريض والمخالطين.ويأتي ذلك في إطار سعي مديرية الشئون الصحي لنشر الوعي اللازم لدى المواطنين بشأن فيروس كورونا، وطرق التعامل مع حالات العزل المنزلي والحالات المصابة.