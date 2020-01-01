فوائد المانجو في تقوية المناعة ومواجهة كورونا (فيديو)

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إن البعض يعتقد أن تناول المانجو يزيد الوزن، وهذا غير صحيح، إذ إن المانجو من أفضل المصادر فيتامين ج وأ بنسبة كبيرة جدا، وهما يساعدان في بناء الجهاز المناعي مما يسهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى زيادة الكولاجين في الجسم، كما تحتوي على نسبة بوتاسيوم مرتفعة.وأضاف ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن المانجو تحتوي على طاقة مثل أي فاكهة أخرى، والسكر الذي يحتويه يتم حرقه سريعا، كما تحتوي على نسبة ألياف جيدة تساعد على الليونة، مؤكدا أنّ كل أنواع المانجو لها نفس القيمة الغذائية.وأشار إلى أن الإفراط في تناول المانجو يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية، ما ينطبق على الموز والبرتقال، متابعا: "كلوا بالمعقول، ممكن تاكل في اليوم مانجتين تقوي جهاز المناعة".