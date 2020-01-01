6509 إصابات جديدة بكورونا فى روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6509 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 707 آلاف و301 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 568 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و292 إصابة في مدينة بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضاف البيان، أن 8805 أشخاص تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 481 ألفا و316 شخصا.وأوضح بيان المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 176 وفاة جديدة بالفيروس في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 10 آلاف و843 شخصا.