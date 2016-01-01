باحث ليبى يكشف دور القبائل فى دعم الجيش ضد مرتزقة تركيا

قال جمال شلوف، رئيس منظمة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث في ليبيا، إنه منذ انطلاق عملية "الكرامة" في مايو 2016 عملت القبائل الليبية، وخاصة في الشرق، على دعم نواة الجيش التي أعلنت عن نفسها، في حربها على الإرهاب.وأكد "شلوف"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تلك القبائل لاتزال حتى الآن هي الداعم والمحفز الرئيسي للقوات المسلحة في حربها لاستعادة الدولة.وأضاف أنه مع بدء الغزو التركي قامت القبائل بدعم القوات المسلحة اجتماعيًا وإعلاميًا، وطالبت مرارًا بفتح باب التطوع للانخراط في الجهاد ضد الغزو التركي.وذكر رئيس منظمة "سلفيوم" أنه ولا شك أن هذا الدور الاجتماعي سيكون مهمًا جدًا في دعم المقاتلين والقتال ضد الغازي التركي ومرتزقته.