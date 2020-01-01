مذكرة لمصلحة الجمارك لحل أزمة واردات «الفوندي»

خاطب جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، كمال حسن نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن الغرفة تلقت عددًا من الشكاوي بشأن تضرر منتجي ومصنعي الأحذية الرياضية والكاجوال من زيادة واردات الفوندي (وجوه الأحذية) التي يتم تقديم فواتير متدنية عنها إلى مصلحة الجمارك، ما يؤدي إلى منافسة غير شريفة للمنتج المحلي.وناشدت الغرفة بتوجيه ما يلزم نحو تقييم واردات الفوندي بالأسعار العادلة، بما يحقق مصلحة الصناعة الوطنية ويمثل منافسة شريفة مع الفوندي المصنع محليًا.وسبق للغرفة تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء حددت أسعارا استرشادية بواقع 3 -3.5 دولار للزوج الواحد، مطالبة بتحديد موعد مع مصلحة الجمارك؛ لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاع صناعة الجلود.