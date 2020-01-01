الآن.. مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر منصة الثانوية العامة 2020
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:22 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ننشر مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر منصة الثانوية العامة 2020؛ حيث يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة العلمية "علوم ورياضة"، امتحان مادة الكيمياء، يوم الأحد المقبل، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، امتحان مادة الجغرافيا، على مستوى الجمهورية.
يؤدي الطلاب الامتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميًا بـ"كوفيد - 19"، لضمان صحة الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.
يبحث الطلاب لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي على مراجعة مادة الكيمياء، عبر منصة الثانوية العامة 2020.
أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني، مراجعات ليلة الامتحان لجميع مواد الثانوية العامة، عبر منصة ثانوية دوت نت، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مجانا لجميع الطلاب وحتى نهاية الامتحانات، لهذا العام.
من جانبه يحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على المنصة، والاستفادة من المراجعات المتاحه لهم.
وللحصول على رابط المنصة، المتاح بها مراجعة ليلة الامتحان بجميع المواد المقررة عليهم عبر الرابط التالي: thanaweya.net
ويمكن للطلاب الاطلاع على مراجعه ليلة الامتحان لمادة الكيمياء عبر الرابط التالي:
https:www.thanaweya.netarcourseGeneral-Revision-Chemistry.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، وادي الطلاب امس 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).
يؤدوا الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا) والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية) والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس) والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية.
يؤدي الطلاب الامتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميًا بـ"كوفيد - 19"، لضمان صحة الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.
مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة
يبحث الطلاب لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي على مراجعة مادة الكيمياء، عبر منصة الثانوية العامة 2020.
أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني، مراجعات ليلة الامتحان لجميع مواد الثانوية العامة، عبر منصة ثانوية دوت نت، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مجانا لجميع الطلاب وحتى نهاية الامتحانات، لهذا العام.
من جانبه يحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على المنصة، والاستفادة من المراجعات المتاحه لهم.
منصة الثانوية العامة 2020
وللحصول على رابط المنصة، المتاح بها مراجعة ليلة الامتحان بجميع المواد المقررة عليهم عبر الرابط التالي: thanaweya.net
ويمكن للطلاب الاطلاع على مراجعه ليلة الامتحان لمادة الكيمياء عبر الرابط التالي:
https:www.thanaweya.netarcourseGeneral-Revision-Chemistry.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، وادي الطلاب امس 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).
يؤدوا الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا) والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية) والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس) والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية.
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