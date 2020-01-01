الآن.. مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر منصة الثانوية العامة 2020

مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

يبحث الطلاب لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي على مراجعة مادة الكيمياء، عبر منصة الثانوية العامة 2020.



أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني، مراجعات ليلة الامتحان لجميع مواد الثانوية العامة، عبر منصة ثانوية دوت نت، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مجانا لجميع الطلاب وحتى نهاية الامتحانات، لهذا العام.



من جانبه يحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على المنصة، والاستفادة من المراجعات المتاحه لهم.



