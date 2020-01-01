«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه سيتم التباحث بشأن كل الأسئلة التي وردت في امتحان الفيزياء، وبحث مستوى كل سؤال وتحديد إجابته من الكتاب المدرسي.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسئلة الامتحان تقيس قدرات الطالب العادي والمتوسط والمتفوق.وأشار إلى أنه عند تصحيح العينة العشوائية، إذا وجد أسئلة صعبة، يمكن حذفها بشرط ألا يكون قد أجاب عنها أحد.وأردف: "اللي في صالح أولادنا هنعمله، والأسئلة عددها كبير، وكل سؤال عليه درجة، والسؤال الذي لم يجيبه أحد من الطلاب سيُحذف".ولفت إلى أنه تمت زيادة درجة الرأفة بنسبة 10%، لمساعدة الطلبة على النجاح في المواد التي يعانون من ضعف درجاتها.