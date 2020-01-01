روسيا: السيسي أكد على ضرورة وجود "حل ليبي" للأزمة

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، دعم موسكو للمبادرة المصرية لإتاحة فرصة من أجل تسوية الأزمة الليبية.وقال المندوب الروسي في كلمة بلاده خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرانس، بشأن الأوضاع في ليبيا، وفق قناة "سكاي نيوز"، إن الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور، مضيفا: "الرئيس السيسي أكد ضرورة وجود حل ليبي- ليبي للأزمة".وأوضح مندوب روسيا أن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج لم تبد رغبة في الانخراط بمحادثات من أجل تسوية سياسية للأزمة الليبية.وشدد المندوب الروسي على رفض بلاده لجميع الاتهامات الموجهة إليهم بالتدخل في ليبيا مضيفا: "نؤكد مجددا أنه لا يوجد أي فرد تابع للقوات الروسية على الأراضي الليبية".