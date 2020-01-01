احتجاجات كبيرة للمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد

اجتاح غضب عارم أوساط المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك ردا على اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي، الذي لقي حتفه على يد مسلحين أمام منزله في بغداد مساء الاثنين.ورفع المتظاهرون صور الهاشمي ولافتات وصورا لمرشد إيران علي خامنئي، ملطخة بالدماء، ولافتات تحمل عبارات "خامنئي قاتل وميليشياته أهل الباطل".من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، إن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني والمستشار السابق في الحكومة العراقية هشام الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم.وأضاف الكاظمي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية على تلجرام: "من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا".