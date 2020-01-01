



تنسيق مدارس التعليم الصناعي بالإسكندرية 2020

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنسيق مدارس التعليم الصناعي بالإسكندرية 2020 بجميع أنواعه "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج" للعام الدراسي 2021/2020 بحد أدني 220 درجة للمرحلة الأولى، وأعلن أن التقديم سوف يكون إلكترونيًا في إطار الإلتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، لمواجهة اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين.



رابط التقديم للمدارس الصناعية

قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم ان التقديم سيكون إلكترونيًا عبر شبكة الانترنت باستخدام رابط التقديم وهو ، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وفق رغبات الطلاب ومجموع درجاتهم والأعداد المتاحة بكل مدرسة، علي ان يستمر التقديم بالمرحلة الأولي بداية من 4يوليو الجاري ولمدة شهر، حيث أنه سيتم توفير ارشادات كاملة للطلاب وأولياء الأمور عبر بوابة البرنامج للإطلاع عليها قبل بدء تسجيل الرغبات. اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنسيق مدارس التعليم الصناعي بالإسكندرية 2020 بجميع أنواعه "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج" للعام الدراسي 2021/2020 بحد أدني 220 درجة للمرحلة الأولى، وأعلن أن التقديم سوف يكون إلكترونيًا في إطار الإلتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، لمواجهة اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين.قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم ان التقديم سيكون إلكترونيًا عبر شبكة الانترنت باستخدام رابط التقديم وهو Fane.alex-edu.com



شروط التقديم بالتعليم الفني

أفاد احمد السيد مدير إدارة التعليم الصناعي والقائم بأعمال مدير عام التعليم الفني بوجوب اجتياز الاختبارات القبلية والمقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، واجتياز المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بالتعليم الفندقي، مع ضرورة أن يستوفي الطالب جميع الرغبات وعددها (عشرون رغبة ) ويتاح للطالب التعديل في رغباته حتي نهاية المرحلة الأولي وطباعة أستمارة الرغبات.



المدارس الصناعية بالإسكندرية

•المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة

• مدرسة الشاطبي الثانوية الميكانيكية

•مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات

•مدرسة رشدي الثانوية الصناعية بنات

•مدرسة ابيس الثانوية الصناعية بنين

• مدرسة طوسون الثانوية الصناعية بنين

•مدرسة العامرية الثانوية الصناعية





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نشر لكم تنسيق مدارس التعليم الصناعي بالإسكندرية 2020 وذلك بعد أن اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، درجات التنسيق بالدبلومات الفنية بشكل رسمي بحد ادني 220درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.