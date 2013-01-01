«كشف المستور».. «باباجان» يطالب بإعادة التحقيق في قضية فساد 2013

طالب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي «ديفا» علي باباجان، خلال تصريحاته لجريدة «ميديا سكوب» اليوم الأربعاء، بإعادة فحص الملفات المتعلقة بقضية الفساد الشهيرة المعروفة باعلاميا «قضية 17-25 ديسمبر 2013» والمتورط فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونجله بلال، وعدد من أفراد العائلة الحاكمة في تركيا.وقال "باباجان" حول قضايا الفساد 17-25 عام 2013:«لقد كانت محاولة انقلاب صغيرة ضد السلطة في ذلك اليوم من خلال الاحتفاظ بملفات معينة لمجموعة من الأشخاص اخترقت القضاء والشرطة لفترة طويلة لكني أرى أن إعادة فحص ملفات تلك القضية ستكون صحيحة».وتابع باباجان لـ «ميديا سكوب» لقد انتهت انتخابات المحليات 31 مارس بشكل سيئ بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، وأردف قائلًا: احتمال أن تكون أحزاب المعارضة فعالة أكثر في أي عمل مماثل بأي انتخابات أصبحت حقيقة، ولا أعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا إذا كانت إجبارية.