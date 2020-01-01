رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول ولادة لمصابة بكورونا في «عزل بلطيم» بكفر الشيخ

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:06 ص
رضيع
رضيع
عمرو الشامي
طباعة
شهدت مستشفى عزل مصابي كورونا في كفر الشيخ، أول حالة ولادة قيصرية لسيدة أصيب بالفيروس في شهر حملها التاسع، على يد فريق طبي متخصص، حيث تم فتح غرفة العمليات وإجراء العملية بنجاح، لتكون بذلك أول حالة ولادة سواء قيصرية أو طبيعية تشهدها المستشفى.

وكشف الدكتور محمد حافظ، نائب مدير المستشفى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المريضة تقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، وتبلغ من العمر 23 عاما، وحالتها حاليا مستقرة ومطمئنة، كما أن طفلها الذي أنجبته حالته أيضا مستقرة ويوجد حاليا في قسم "الحضان" بالمستشفى وهو معافى تماما من فيروس كورونا.

وأوضح حافظ، أن من قام بالعملية هو الدكتور أمجد سعد، طبيب النساء والتوليد، وبمشاركة الدكتور، محمود سعد، طبيب التخدير، وتحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، وبمساعدة فريق طبي متميز.

وأكد نائب مدير المستشفى، أن المستشفى مؤهلة لإجراء عملية من ذلك النوع بوجود أجهزة طبية على أعلي مستوي وفريق طبي متخصص متميز، وأنه من المرجح إجراء عمليات أخرى من نفس النوع في الوقت القريب.

موضوعات متعلقة

موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمطار تجبر اليابان على رفع مستوى الطوارئ

اعتقال 20 شخصًا نظموا حدثًا عامًا فى موسكو

دراسة فرنسية: العلاج بالكلوروكين لا يعنى إصابات أقل خطورة بكورونا

جونى ديب ينكر أمام المحكمة اتهامه بإساءة معاملة طليقته

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

عادل عبده: مسرح محمد عبد الوهاب يستقبل الفرق الفنية منتصف يوليو

الشاعرة ربيعة جلطى تستعرض «قلب الملاك الآلى» بالأعلى للثقافة.. غدًا

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس