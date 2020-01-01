أول ولادة لمصابة بكورونا في «عزل بلطيم» بكفر الشيخ

شهدت مستشفى عزل مصابي كورونا في كفر الشيخ، أول حالة ولادة قيصرية لسيدة أصيب بالفيروس في شهر حملها التاسع، على يد فريق طبي متخصص، حيث تم فتح غرفة العمليات وإجراء العملية بنجاح، لتكون بذلك أول حالة ولادة سواء قيصرية أو طبيعية تشهدها المستشفى.وكشف الدكتور محمد حافظ، نائب مدير المستشفى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المريضة تقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، وتبلغ من العمر 23 عاما، وحالتها حاليا مستقرة ومطمئنة، كما أن طفلها الذي أنجبته حالته أيضا مستقرة ويوجد حاليا في قسم "الحضان" بالمستشفى وهو معافى تماما من فيروس كورونا.وأوضح حافظ، أن من قام بالعملية هو الدكتور أمجد سعد، طبيب النساء والتوليد، وبمشاركة الدكتور، محمود سعد، طبيب التخدير، وتحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، وبمساعدة فريق طبي متميز.وأكد نائب مدير المستشفى، أن المستشفى مؤهلة لإجراء عملية من ذلك النوع بوجود أجهزة طبية على أعلي مستوي وفريق طبي متخصص متميز، وأنه من المرجح إجراء عمليات أخرى من نفس النوع في الوقت القريب.