سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-7-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-7-2020 في البنوك المصرية

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



شهد سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعًا ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23، كما سجل البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.25.



أسعار اليورو اليوم انخفض سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.21، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك كريدي أجريول سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.25، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.18، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23.



كما بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.22، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك مر إيران التنمية سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.27.

وأضاف: «أن التداعيات الاقتصادية للعزل أكثر مما توقعنا في البداية ظهور الجائحة»، مؤكدًا إنه لا يزال هنالك مخاطر عديدة بسبب موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وعلى المستوى المحلي، شهد سعر اليورو ارتفاعًا في البنك المصري لتنمية الصادرات، وفي بنك الاستثمار العربي، مقابل استقرار سعر اليوم أمام الجنيه في بنك بلوم.