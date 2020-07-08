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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-7-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:12 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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شهد سعر اليورو، اليوم الأربعاء 8-7-2020، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:

عالميًا، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس، إن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو يرتقب أن يتراجع بنسبة 8.7% عام 2020 قبل أن يتحسن في 2021 (+6.1%)، وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعًا في بداية شهر مايو الماضي.

وأضاف: «أن التداعيات الاقتصادية للعزل أكثر مما توقعنا في البداية ظهور الجائحة»، مؤكدًا إنه لا يزال هنالك مخاطر عديدة بسبب موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وعلى المستوى المحلي، شهد سعر اليورو ارتفاعًا في البنك المصري لتنمية الصادرات، وفي بنك الاستثمار العربي، مقابل استقرار سعر اليوم أمام الجنيه في بنك بلوم.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-7-2020 في البنوك المصرية

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعًا ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23، كما سجل البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.25.

أسعار اليورو اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.21، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك كريدي أجريول سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.25، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.18، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23.

كما بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.22، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك مر إيران التنمية سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.27.

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