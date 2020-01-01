أول تعليق من «محمد رمضان» على ماس ساعة كليبه الجديد

علق محمد رمضان على قيام بعض المواقع برصد عدد الألماس في الساعة التي يرتديها في كليبه الجديد "تيك توك" المقرر طرحه خلال أيام قليلة ضمن عدد من الكليبات الغنائية التي يقدمها.وقال رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بجد والله أنا شخصيًا ما عديتهمش"، وذلك في اللحظة التي انتشر عدد كبير من صور الكليب الذي يقوم بتصويره المخرج حسام الحسيني.وشارك محمد رمضان مؤخرًا في رمضان الماضي بمسلسل البرنس الذي عرض في الشهر الكريم وحقق نجاحًا كبيرًا، بينما قدم آخر كليباتها الذي حمل اسم كورونا فيروس والذي حقق الآخر نجاحًا كبيرًا.