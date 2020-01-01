رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«منحة أمريكية».. 1.6 مليار دولار لتصنيع لقاح فعال وآمن ضد كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:25 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
طباعة
منحت الولايات المتحدة الأمريكية شركة «نوفافاكس» 1.6 مليار دولار لتسويق وتصنيع لقاح فعال وآمن ضد فيروس كورونا، بهدف تقديم 100 مليون جرعة بحلول يناير 2021.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن هذا يعتبر الدعم المالي الأكبر حتى الآن من عملية «Warp Speed»، وهو عبارة عن برنامج للبيت الأبيض يهدف إلى تسريع الوصول إلى اللقاحات الفعالة لمحاربة الفيروسات التاجية المسببة لـ كوفيد 19.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في أعقاب الإعلان عن دعم الحكومة الأمريكية لشركة نوفافاكس، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 25 ٪.

يذكر أن الجدول الزمني لتطوير لقاح كورونا بالنسبة لشركة نوفافاكس كان متأخرا إلى حد ما عن شركة موديرنا التي دخلت السباق مبكرًا، وأوضح الدكتور أنتوني فاوتشي أن الولايات المتحدة تتخذ نهج الطلقات المتعددة على الهدف لتطوير لقاح فعال وآمن.

من جهة، قال ستانلي إرك الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس: "ما تفعله جائزة «Warp Speed» ​​هو أنها تدفع لإنتاج 100 مليون جرعة، والتي سيتم تسليمها بدءًا من الربع الرابع من هذا العام، وقد تكتمل بحلول يناير أو فبراير من العام المقبل".

وتابعت الصحيفة أن هذا الإعلان يأتي بعد استثمار 456 مليون دولار لشركة «جونسون آند جونسون» في مارس الماضي، وجائزة بقيمة 486 مليون دولار لشركة «موديرنا» في أبريل الماضي، ودعم ما يصل إلى 1.2 مليار دولار في مايو لتطوير لقاح «AstraZeneca» مع جامعة أكسفورد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمريكا منحت أيضًا شركة «إيميرجينت بايوسوليوشن» 628 مليون دولار لتوسيع القدرة التصنيعية المحلية للقاح ضد فيروس كورونا.

ويرى العلماء أن اللقاح الآمن والفعال، يعتبر أمرًا حاسمًا لإنهاء الجائحة التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم، حوالي ربعهم في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، تعد شركة «Gaithersburg» ومقرها ميريلاند، إلى حد ما حصانًا أسود في السباق على لقاح فيروس كورونا، حيث لم تكن الشركة مدرجة في قائمة المتأهلين النهائيين للقاحات لـ Warp Speed، والتي شملت (Moderna وAstraZeneca وPfizer وJ&J وMerck).

كما حصلت نوفافاكس على تمويل إضافي بقيمة 388 مليون دولار لتطوير لقاح كورونا من تحالف ابتكارات التأهب للوباء «CEPI»، في شهر مايو الماضي.

فيما منحت وزارة الدفاع الأمريكية الشركة 60 مليون دولار في يونيو الماضي، لدعم تصنيع 10 ملايين جرعة من لقاحها في عام 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة والدة حمادة هلال بعد صراع مع السرطان

حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا (فيديو)

«الصحة» تسجل تراجعا قياسيا بإصابات كورونا.. أقل من 1000

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

الصحة العالمية: وباء كورونا لم يصل ذروته بعد

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائي هام بشأن رصيد الإجازات

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

الأرجنتين: العثور على بقايا متحجرة لسمكة عملاقة عمرها 70 مليون سنة

«دايت» الخيار لنحت الجسم في أسبوع

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

الأردني وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية» عن الشؤون الثقافية

رئيس التنمية الثقافية يتفقد قصر طاز ومتحف أم كلثوم (صور)

«في التَّبابَ ونقضه» كتاب جديد لـ نبيل سليمان عن دار أروقة