«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن اقتحم مسجدا في المعادي وتعدى بـ«شومة» على المصلين.من جانبه، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لـ«الدستور»، إن الفيديو المتداول تم تصويره في زاوية «الصحابة» كائنة في أرض البصري بجوار حي المعادي التابعة لإدارة أوقاف البساتين، وهي مغلقة تمامًا ولا تقام بها أي شعائر في أيام كورونا.وأضاف «طايع» أن الزاوية لا يقام بها صلاة الجمعة من قبل جائحة كورونا وهي ليس بها عمال من الأوقاف ولا إمام ولا مقيم شعائر، وما حدث أن صاحب الزاوية أراد تحويلها لورشة ورفض ذلك الأهالي.وتابع: «كسر أحد المواطنين القفل بحجة وجود فريزر به لحوم لتوزيعها على الفقراء، وصاحب الزاوية أغلق الكهرباء ففسدت، ولهذا السبب قامت المشاجرة ومنع صاحب العقار من تحويلها لورشة وليس من أجل الصلاة وتم عمل محضر لصاحب الزاوية».