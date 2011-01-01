رئاسة الجمهورية تنعى الفريق محمد العصار: مقاتل وهب حياته للوطن

نعت الجمهورية ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم الإثنين، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيماً شارك في مسئولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني الفريق محمد العصار





وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى باسمه وباسم مصر شعباً وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قرارا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





ولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد جميع الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.





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ولمع اسم الفريق العصار خلال فترة 2011، إذ شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.