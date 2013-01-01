4 مداخل لدخول الطلاب إلى لجان امتحانات «آداب عين شمس»

قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنه منذ صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بإجراء الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بالكليات تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لإجراء الامتحانات بكل أمان لضمان سلامة الطلاب، لافتًا إلى أن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عبن شمس قام بتزويد الكلية مواد طبية لاستخدامها في الامتحانات.وأضاف مرتضى، خلال لقائه علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن وضعه خطة كاملة لإجراء الامتحانات وكان منها وضع 4 مداخل رئيسية لدخول الطلاب إلى اللجان، لافتا إلى أن كلية الآداب بها 24 ألف طالب منهم أكثر من 6 آلاف طالب بالفرقة الرابعة.وأشار إلى أن الكلية بها 16 قسمًا وتم وضع خطة تناسب جمبع الأقسام ووضع الجداول بالتنسيق بين رؤساء الاقسام، لافتًا إلى أنه تم وضع علامات استرشادية على الأرض ووضع الطاولات بمسافات مناسبة، مشيرا إلى أنه تم تعقيم الطلاب أثناء الدخول وقياس درجات الحرارة والتشديد على استخدام الأدوات المكتبية الخاصة بجانب ارتداء الكمامة.