البابا تواضروس: نصلي من أجل المعرفة

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، حلقة جديدة من برنامج "معًا بنفس واحدة".وفسر خلال الحلقة الإصحاح الأول من رسائل بولس الرسول وذلك عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، موضحا أنه خلال صوم الرسل تصلي الكنيسة من أجل المعرفة.وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة «Me sat»، بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرً، أما قناة «أغابي» فتعرضها في 9 مساءً.وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر، بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.