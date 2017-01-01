رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العناني: افتتاح متحف المركبات الملكية خلال شهر

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:31 م
العناني
العناني
مها صلاح
طباعة
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه من المقرر افتتاح مشروع تطوير متحف المركبات الملكية ببولاق خلال شهر من الآن، والذي يضم حوالي 42 عربة ملكية تعكس تاريخ مصر الحديث.

وأشار العناني، خلال جولته التفقدية بالمتحف، إلى أن مشروع تطوير المتحف بدأ عام 2001 وتوقف لعدة مرات، وتم استئناف العمل به فعليا في 2017، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع المساحات بالمتحف، لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت والخاصة بالأسرة العلوية، وكافيتريا، ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح، أنه تم تصميم سيناريو عرض جديد للمتحف ليعرض المركبات الملكية الفريدة التي يقتنيها، وما يقرب من 42 عربة، إلى جانب الإكسسوارات المتنوعة الخاصة بها، وذلك من خلال 5 قاعات للعرض.

وأكد، أنه جارٍ وضع اللمسات النهائية لمشروع ترميم المتحف، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للآثار حريص على افتتاح المتاحف المغلقة حتى يتمكن المصريون من معرفة تاريخهم.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن افتتاح المتاحف والمشروعات الأثرية خلال الفترة الحالية تعد رسالة للعالم بأن مصر ماضية في طريق التطوير والحفاظ على تراثها التاريخي، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا في العالم، استعدادا لاستقبال السائحين بعد انتهاء تلك الأزمة.

بدورها، شرحت معاون وزير الآثار لشئون المتاحف الدكتورة نيفين نزار، سيناريو العرض المتحفي الجديد للمتحف، حيث إن القاعة الأولى تسمى قاعة الهدية، وتعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة، وأهمها العربة التي أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني إلى الخديو إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس، وملحق بها قاعة للعرض المؤقت والمتغير.

وأضافت، أن القاعة الثانية، فهي للعرض المكشوف وتعرض أندر أنواع المركبات، ومن بينها عربة "الآلاي"، وهي عربات يجرها الخيول، وكان يتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة، وحظيت بشهرة كبيرة في تلك الفترة من الزمن، بينما تعتبر القاعة الثالثة هي القاعة الرئيسية للمتحف، وستضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة، مثل حفلات الزفاف، والمراسم الجنائزية، والأعياد والمتنزهات وغيرها، إضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات، وأميرات، وأمراء الأسرة العلوية.

وتابعت أنه سيعرض بالقاعة الرابعة الملابس الخاصة بسائقي الخيول، فيما تعرض القاعة الخامسة مجموعة من الإكسسوارات الخاصة التي كانت تستخدم لتزيين الخيول، مثل الحدوة، واللجام، والسرج، وغيرها.

ويقع متحف المركبات الملكية ببولاق بالقرب من جامع السلطان أبوالعلا في منطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة، وأنشأه الخديو إسماعيل، في الفترة ما بين عامي 1863 و1879 ميلادي، وتمت إضافة بعض التعديلات إليه في عهد الملك فؤاد (1917– 1936)، ويضم المتحف حوالي 78 عربة ملكية، ويتكون من مبانٍ كانت عبارة عن حجرات للعربات واسطبلات الخيول وحجرات خاصة بإعداد أطقم الخيل، وورش للقطار وسكن لمبيت سائقي العربات ومكاتب للعاملين وحجرات للإسعاف، ويتضمن مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة، استخدمت عند استقبال الملوك والسفراء والنبلاء وأهم هذه العربات "الآلاي" الكبرى.

موضوعات متعلقة

وفاة الفنانة نبوية السيد

وفاة رجاء الجداوى داخل مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية

التحفظ على والد وأشقاء منار «فتاة التيك توك» للتحقيق معهم فى التعدى على السلطات

والد المتهم بالتحرش: «ابني قال عملت حاجات غلط لكن لم أقم بهذه الخطايا»

الصور

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

image description

كافيهات المحروسة تلتزم بإجراءات كورونا

الأكثر قراءة

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

وفاة الفنانة نبوية السيد

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

ابنة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبوخليفة لتسلم الجثمان (صور)

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

image description

8 معلومات عن تطبيق الموبايل الجديد لاستخراج توكيل الشهر العقاري

أيام زمان

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

طقوس غريبة لـ خيري شلبي.. استأجر حوش بالمقابر وانتظر الوحي بين الأموات

المشاهد المنسية (12).. كواليس فيلم «حليم»: أحمد زكي أعد بروڤة لجنازته

أغرب طرق الإعدام في تاريخ مصر.. «أسلوب مخيف للنساء فقط»

نجم الساعة

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

منها البازلاء.. أطعمة تحسن الذاكرة وتعيد الشباب

دراسة: «كونيتيكت» إحدى 4 ولايات أمريكية تتجه لاحتواء كورونا

روسيا تجري 21 مليون اختبار للكشف عن كورونا

دراسة: 10% ممن فقدوا حاسة الشم أو الذوق بسبب كورونا قد لا يستعيدونها

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
ماجد حبته
أزرق.. أزرق.. أزرق!
د.كريمة الحفناوى
ليبيا والأمن القومى المصرى
صفاء النجار
إهمال مصلى النساء.. غفلة أم تعمد؟
المزيد

الثقافة

هناء عبد الهادي تناقش «هوامش بحجم المتن» على «الثقافية»

نيرمين يسر تناقش «وأنا أصدق ماريا» على «النيل الثقافية» الأربعاء

إلهام شاهين وإبراهيم عيسى يشاركان في «شهر التراث المصري» بكندا

في ذكراه.. تعرف على جوائز وأوسمة نصر أبو زيد «رائد التنوير»