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محضر أمن دولة لصاحب مقهى يقدم شيشه لزبائنه فى الأقصر

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:40 ص
مقهى مخالف
مقهى مخالف
هدى الأمير
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قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، حملة موسعة داخل نطاق دائرة المركز، للتأكد من تطبيق إجراءات الحظر بالتنسيق مع، أجهزته التنفيذية وشرطة المرافق وقسم الإشغالات وقسم الرخص وقسم البيئة بالمركز.

وفي إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية، والتأكيد على التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات والمطاعم بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بعودة الأنشطة الترفيهية ومدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وخلال الحملة تم المرور على المحلات والمقاهي والمطاعم بشوارع المدينة والطريق الرئيسي الغربي لقرى أصفون والكيمان حتى الشيخ أحود، وتم ضبط مقهى تعمل خلال فترة الحظر وتقديم الشيشة، وعلى الفور وجه سليمان قسم الإشغالات وقسم الرخص بإصدار قرار بغلق للمقهى المخالف ومصادرة المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم المرور على محلات البقالة، للتأكد من صلاحيات المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين واستكملت الحملة أعمالها وتلاحظ التزام المحلات والمقاهي بقرار الغلق.

كما تمكنت الحملة من تحرير 19 محضر إشغال طريق و4 محاضر بائع متجول و3 محاضر نظافة ومحضر لمقهى مخالف قرار الحظر واستخدام الشيشة
وتنفيذ 27 إزالة إدارية و7 حالات ضبط.

وشدد سليمان على رئيس قرية أصفون والكيمان بصيانة كشافات الإنارة التي لا تعمل على الطريق السريع، مؤكدًا على نواب المركز بتكثيف العمل ليلًا ونهارًا لرصد المخالفات.

وصرح بأنه في ظل تلك الظروف الراهنة بأن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين وأن الحملات مستمرة يوميًا للتأكد من الإلتزام بقرارات الحظر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
محضر أمن دولة لصاحب مقهى يقدم شيشه لزبائنه فى الأقصر
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
محضر أمن دولة لصاحب مقهى يقدم شيشه لزبائنه فى الأقصر

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