رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: سنكثف المفاوضات مع بريطانيا حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:58 م
ميركل
ميركل
وكالات
طباعة
تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تكثيف المفاوضات مع بريطانيا حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عقب خروجها من التكتل.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن المفوضات "واضحة للغاية".

وتتولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم وحتى نهاية هذا العام، والذي ستنتهي بحلوله الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وذكرت ميركل أنها تعتزم العمل بقوة من أجل وضع قواعد تعاقدية جيدة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالاستعداد في الوقت نفسه لخروج بريطانيا بدون اتفاق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 قرارات حكومية جديدة لدعم المتضررين من كورونا

القبض على فتاة «التيك توك» ريناد عماد.. والتهمة «إعلان ممارسة البغاء»

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30-6-2020

توزيع الهدايا على أول فوج أوكرانى يصل إلى مطار شرم الشيخ (صور)

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

القبض على فتاة «التيك توك» ريناد عماد.. والتهمة «إعلان ممارسة البغاء»

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

«الصحة العالمية»: باقٍ 6 أشهر على جائحة كورونا

محام: القبض على منار سامى فتاة «تيك توك» فى بنها

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يقلل فيتامين D خطر الوفاة بكورونا؟

أفضل مشروب صحى لنتائج سريعة لفقدان الوزن

غذاء ثبت أنه يوقف عملية تساقط الشعر

أزمة كورونا تتسبب في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس فى الفردوس يصلى
منى رجب
أنا مع نفسي بوعي بعد فتح البلاد
جلال حمام
الغنوشي (4).. حرب باردة مع رئيس الدولة
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
المزيد

الثقافة

المؤسسة المصرية الروسية تصدر كتاب «من القلب وإلى القلب»

أنشطة «الثقافة».. حفلات دار الأوبرا وعروض المسرح بنسبة 25%

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس