ميركل: سنكثف المفاوضات مع بريطانيا حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تكثيف المفاوضات مع بريطانيا حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عقب خروجها من التكتل.وقالت ميركل اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن المفوضات "واضحة للغاية".وتتولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم وحتى نهاية هذا العام، والذي ستنتهي بحلوله الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد.وذكرت ميركل أنها تعتزم العمل بقوة من أجل وضع قواعد تعاقدية جيدة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالاستعداد في الوقت نفسه لخروج بريطانيا بدون اتفاق.