العراق: مصر تبدي استعدادها لمساعدة البلاد في جائحة كورونا

نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.واضاف أن الطرفين بحثا آليات الإعداد والتنسيق لانعقاد الجنة العليا العراقية-المصرية المشتركة المقرر عقدها في بغداد لتفعيل ملفات التعاون الثنائي بمختلف المجالات.وأعرب مدبولي، بحسب البيان، عن استعداد بلاده الفوري لتجهيز العراق بالمعدات الطبية والمستلزمات التي تساعد في مواجهة فيروس كورونا، موجها بتخفيف تكاليف العلاج للمصابين من الجالية العراقية المقيمة في مصر.