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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تتخذ قرارا جديدا بشأن واتسآب وماسنجر وإنستجرام

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:48 م
واتسآب وماسنجر وإنستجرام
واتسآب وماسنجر وإنستجرام
وكالات
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أعلنت شركة "جوجل" عن قرارها بشأن عدد من تطبيقات فيسبوك الشهيرة مثل "واتسآب" و"ماسنجر" و"إنستجرام".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق "جوجل للصور"، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات "واتسآب" و"ماسنجر" و"إنستجرام"، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل "سناب شات" أو "تويتر".

وبالفعل غير تطبيق "جوجل للصور" من إعداداته الافتراضية، بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطي لأي وسائط من تلك التطبيقات.

ولتغيير تلك الإعدادات ينبغي على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويا واختيار التطبيق الذي يرغب في حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.

في وقت سابق، كان تطبيق "جوجل فوتوز" يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكي بشكل افتراضي.

وتضمنت الصور التي تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز بالإضافة إلى تلك التي تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية. كان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًا للصور لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًا.

وتسببت تلك التقنية بأزمات لعدد من المستخدمين لأنها تتسبب في حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.

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