كاميرات حرارية داخل المطار لمكافحة انتشار كورونا

كشف المهندس محمد سعيد محروس، أنه تم وضع كاميرات حرارية لأخذ حرارة جميع الركاب سواء العائدين أو المغادرين لرصد أعراض كورونا بهدف الاطمئنان على المسافرين وتأمين الرحلات.وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم توزيع الكاميرات الحرارية داخل صالات الانتظار والوصول، موضحًا أن بعض الكاميرات لها زووم يمكنها أخذ الحرارة لــ15 شخص بمجرد مرور الراكب من أمامها وتم ضبطها على درجة حرارة 36 مئويًا، مؤكدًا أن الراكب الذي يسجل ارتفاعًا في درجة حرارته على الشاشة أمام موظف مراقبة الكاميرات يتم توقيفه وتحويله لعيادات المطارات.وأكد أن الكاميرا الحرارية تستخدم لقياس درجة حرارة الراكب بمجرد مروره من أمامها فقد وليست لتفتيش الراكب، موضحًا أن عملية تفتيش الركاب يقوم بها أمن البوابات، متابعًا أنه في حال ثبوت ارتفاع درجة حرارة الراكب جراء أعراض كورونا يتم نقل الراكب إلى إحدى مستشفيات الحميات، فيما عدى ذلك يتم السماح له بالسفر.