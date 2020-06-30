ألمانيا تطالب بسرعة الاتفاق على مساعدات كورونا للاتحاد الأوروبي

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سريعا على خطة إعادة الإعمار لإخراج الاتحاد من أزمة جائحة كورونا.وفي مستهل رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد، قال ماس في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الأربعاء: "المهم هو أن تتمكن دول مثل إيطاليا أو إسبانيا، التي تضررت بشدة من أزمة كورونا، الآن وعلى نحو سريع من الحصول على هذه الأموال"، موضحا أن استغراق المزيد من الأسابيع للتوصل لاتفاق لن يساعد هذه الدول، وقال: "نحن تحت ضغط وقت كبير".تتولى ألمانيا اعتبارا من اليوم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.ويأتي على قمة الموضوعات التي ستوليها ألمانيا اهتماما خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي التغلب على جائحة كورونا وعواقبها الاقتصادية البالغة، كما ستولي ألمانيا اهتماما للتوصل إلى إتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من التكتل، إلى جانب قضايا حماية المناخ والرقمنة والهجرة وتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد.