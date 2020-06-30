رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس يتوقع إنتاج لقاح كورونا بعد شهرين

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:41 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
هدير شعراوي
طباعة
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة فعلت كل ما تستطيع فعله وما زالت من أجل مواجهة فيروس كورونا، ووضعت خططًا مستقبلية قريبة وبعيدة ومتوسطة المدى، مشددًا على ضرورة مساهمة المواطنين بكل الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب استخدام الكمامات المعتمدة في التعاملات الحياتية واليومية بمصر، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، خاصة مع فتح الحياة مرة أخرى وعودتها لطبيعتها لا بد أن يكون بمحاذير.

وأوضح تاج الدين أنه يوجد سباق عالمي كبير جدًا في سرعة إنتاج اللقاحات، موضحًا أن اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا من المحتمل تداولها في شهر 9 و10 المقبل، واللقاح الأول هو الذي توصلت له جامعة أكسفورد وطورته والشركات تتسابق على إنتاجه، قبل التجارب بالمرحلة الثالثة لضمان توفر اللقاح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 من الإسكندرية للقاهرة وباقى المحافظات

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

ليلة الامتحان في مادة الأحياء "البيولوجي" للشهادة الثانوية.. لن يخرج عنها الأسئلة

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اليابان تحذر من انفجار بركان «ساكوراجيما»

اكتشاف 62 قبرا أثريا بالصين

كيف تعرف فاتورة الكهرباء عبر خدمة الاستعلام منزليًا؟

«ديزنى طوكيو» تفتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق 4 أشهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»