مستشار الرئيس يتوقع إنتاج لقاح كورونا بعد شهرين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة فعلت كل ما تستطيع فعله وما زالت من أجل مواجهة فيروس كورونا، ووضعت خططًا مستقبلية قريبة وبعيدة ومتوسطة المدى، مشددًا على ضرورة مساهمة المواطنين بكل الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب استخدام الكمامات المعتمدة في التعاملات الحياتية واليومية بمصر، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، خاصة مع فتح الحياة مرة أخرى وعودتها لطبيعتها لا بد أن يكون بمحاذير.وأوضح تاج الدين أنه يوجد سباق عالمي كبير جدًا في سرعة إنتاج اللقاحات، موضحًا أن اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا من المحتمل تداولها في شهر 9 و10 المقبل، واللقاح الأول هو الذي توصلت له جامعة أكسفورد وطورته والشركات تتسابق على إنتاجه، قبل التجارب بالمرحلة الثالثة لضمان توفر اللقاح.