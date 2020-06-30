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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حاتم: بيومي فؤاد والدي في «الغسالة»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:39 م
أحمد حاتم
أحمد حاتم
محمد مجدي
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أكد الفنان أحمد حاتم أن الفنان بيومي فؤاد واحد من أبطال فيلمه الجديد "الغسالة"، والذي من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار حاتم لـ"الدستور"، إلى أن بيومي فؤاد واحد من الأعمدة الأساسية في العمل، حيث إنه يجسد شخصية والده خلال أحداث العمل، وهو ما يضع العمل في إطار كوميدي بجانب قصته الأصلية المعتمدة على عالم الفانتازيا.

وعن موعد عرضه قال: "لا أعلم في الوقت الحالي، وأنا أتمنى أن يتم عرضه في السينما وليس على المنصات، ومع ذلك فأنا أعتقد أن السينما من الممكن أن تفتح بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

وتدور أحداث الفيلم حول "عمر" الذي يحاول الاستعانة بغسالة للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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