95753 مستهدفًا في حملة شلل الأطفال بأسوان

تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان لإطلاق خطة تطعيم للمواليد من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018، والتي تستهدف تطعيم 95753 طفلًا بواقع جرعتين من طعم السولك، وذلك اعتبارًا من أول يوليو في الوحدات ومكاتب الصحة.ومن المقرر تطعيم الأطفال في الفئة العمرية المحددة بأي من الوحدات ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة بغض النظر عن المكان الذى تم قيد الطفل به.يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لاستكمال حملة تطعيم شلل الـطفال العضلى المسمى بالسولك أول يوليو المقبل فى جميع المحافظات للمواليد من شهر 1-1-2016 وحتى 22-3-2018.وأطلقت وزارة الصحة والسكان في 9 يونيو الجارى، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018.