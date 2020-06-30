كاتب: مصر شهدت تغييرًا ملموسًا على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو

قال الكاتب رفعت فياض، مدير تحرير "أخبار اليوم"، إن ثورة 30 يونيو والتي خرج بها ملايين المصريين أعادت تجديد مسار ثورة 25 يناير التي اختطفتها جماعة الإخوان المسلمين.وأَضاف الكاتب رفعت فياض، عبر مداخلة هاتفية في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مصر شهدت تغييرًا حقيقيًا وملموسًا على أرض الواقع بعد ثورة يونيو، ولولا ثورة يونيو ما كنا شاهدنا هذا التطوير العظيم في جميع المجالات الاقتصادية.وأشار إلى أن الرئيس السيسي خلال مسؤوليته عن وزارة الدفاع، استطاع بناء الجيش المصري، موضحًا أنه كان يتوقع حركة المصريين في يونيو لتخليص مصر من الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن الشعب المصري بجميع طوائفه، كان عازمًا على التغيير، وإصلاح ما أفسدته جماعة الإخوان الإرهابية.وتابع مدير تحرير "أخبار اليوم": "الرئيس السيسي وقفت وراءه جميع أطياف الشعب ممثلة في رجال الدولة، ورجال الدين، لمساندة الشعب المصري الذي عزم على عدم مغادرة الميادين إلا بعد الإطاحة بالجماعة الإرهابية".