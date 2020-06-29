الديهي: أردوغان هو «أبولهب» هذا الزمان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن لديه معلومات بأن هناك نية أردوغانية وتوجه من الحكومة التركية لاعتقال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو.وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن هذه المعلومات استخباراتية صادرة عن الرئيس السابق لإدارة المخابرات بالمديرية العامة للأمن بولنت أوراك أوغلو، في مقال له، وهو مرفوع عليه 39 قضية من حكومة أردوغان.ولفت الديهي إلى أن هذا الخبر صادم حال حدوثه لكنه حقيقي، لافتًا إلى أن أردوغان سبق واعتقل عبد الله أوجلان، مؤسس حزب "العمال الكردستاني" منذ 21 عاما.وأضاف الديهي: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو أبو لهب هذا الزمان أو المتنبي العثماني".ولفت إلى أن أردوغان تواصل مع الشباب عبر "يوتيوب" لرفع شعبيته، ولكن المفاجأة أن 400 ألف من الشباب التركي فقط تواصلوا معه، بينهم 350 ألف رفضوا الفيديو وأكدوا لـ"أردوغان" أنهم لن ينتخبوه مرة أخرى، و72 ألف شخص فقط أيدوه، مما دفعهم لإغلاق التعليقات على الفيديو.وتابع، أن إعلام أردوغان وصف يوتيوب بالموقع المزيف بعد إحراج الشباب التركي له.كان الرئيس التركي عقد اجتماع أونلاين مع الشباب، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وبينما كان يجيب على تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر لاحقًا، ويلغون خاصية التعليقات؛ فاضطر الرئيس لإنهاء البث قائلًا "نتمنى المزيد من النجاحات للشباب".