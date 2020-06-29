خالد الجندي: وزير الأوقاف أعاد الوقار للمساجد مثل أوروبا

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، الدكتور محمد مختار جمعة، لإعادة -ما وصفه- بالوقار والاحترام للمساجد، لافتا إلى أنها الآن أصبحت تواكب ما شاهده في مساجد أوروبا.وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "فرحان بالتغييرات التي حدثت فى المساجد، أصبحت أكثر نظافة، مفيش واحد داخل من غير الكمامات، وأيضا قرار إغلاق دورة المياه يمنع نقل الأمراض والفطريات، هذا هو ما أتمناه لها، بقيت مثل مساجد أوروبا".