رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ناصر»: 30 يونيو انتفاضة شعب سحقت حكم المرشد وأنقذت مصر من الظلام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:50 م
النائب عاطف ناصر
النائب عاطف ناصر
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
هنأ النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي والجيش المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا: إنها قضت على الأحلام والأطماع الشريرة لجماعة الإخوان الإرهابية طوال 100 سنة، ومنذ أن ظهر المرشد الأول الإرهابي حسن البنا على سطح الحياة السياسية المصرية منذ عام 1929.

وأشار في بيان له اليوم، أن الإخوان الإرهابيين كانت لديهم خطة كاملة للسيطرة على كل البلاد العربية انطلاقا من مصر، لكن تحرك الرئيس السيسي وانحيازه لمطالب الشعب المصري، بعد خروج عشرات الملايين للمطالبة بسقوط حكم المرشد. أجهض تماما السيناريو الإرهابي الإخواني. كما أنقذ مصر من حرب أهلية مؤكدة بين فريقين.

فريق وطني مصري يرفض أخونة مصر وتمزيقها، وأن تكون مطية للإرهابيين، وأصحاب الأجندات وهؤلاء بعشرات الملايين نزلوا للشارع، وفريق متطرف يتزعمه الإخوان ويقبع بداخله الجهاديين والدواعش وأنصار بيت المقدس وغيرهم وهؤلاء كانوا يظنون أنهم اختطفوا الوطن.

وشدد أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الظلامية والحرب الأهلية وأعادت مصر الحضارة والمدنية والتاريخ للعالم أجمع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 14 بحريق مستشفى عزل في الإسكندرية

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب خلال أيام (خاص)

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب خلال أيام (خاص)

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

3 أعراض جديدة لـ«كوفيد-19»

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطريقة السداد

ما يعرفه الأطباء حتى الآن حول تأثيرات كورونا على الإنسان

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

طباعة الجزء الثاني من ديوان «غنواية في لعباية» لـ عبده الزارع

«أنا خطأ النحاة» أحدث إبداعات الشاعر أحمد الشهاوي

«الثقافة التونسية» تنعى المخرج صلاح الدين الصيد

«تلاع الريح».. رواية جديدة لجمال أبوغيدا عن المؤسسة العربية