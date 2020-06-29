«ناصر»: 30 يونيو انتفاضة شعب سحقت حكم المرشد وأنقذت مصر من الظلام

هنأ النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي والجيش المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا: إنها قضت على الأحلام والأطماع الشريرة لجماعة الإخوان الإرهابية طوال 100 سنة، ومنذ أن ظهر المرشد الأول الإرهابي حسن البنا على سطح الحياة السياسية المصرية منذ عام 1929.وأشار في بيان له اليوم، أن الإخوان الإرهابيين كانت لديهم خطة كاملة للسيطرة على كل البلاد العربية انطلاقا من مصر، لكن تحرك الرئيس السيسي وانحيازه لمطالب الشعب المصري، بعد خروج عشرات الملايين للمطالبة بسقوط حكم المرشد. أجهض تماما السيناريو الإرهابي الإخواني. كما أنقذ مصر من حرب أهلية مؤكدة بين فريقين.فريق وطني مصري يرفض أخونة مصر وتمزيقها، وأن تكون مطية للإرهابيين، وأصحاب الأجندات وهؤلاء بعشرات الملايين نزلوا للشارع، وفريق متطرف يتزعمه الإخوان ويقبع بداخله الجهاديين والدواعش وأنصار بيت المقدس وغيرهم وهؤلاء كانوا يظنون أنهم اختطفوا الوطن.وشدد أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الظلامية والحرب الأهلية وأعادت مصر الحضارة والمدنية والتاريخ للعالم أجمع.