تجديد حبس عاطلين يتاجران في المخدرات بعين شمس 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس الجزئية، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من عاطلَين مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،200 كيلو جرام- مبلغ مالي).وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.