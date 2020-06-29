التسجيل في الحضانات والأوراق المطلوبة





الأوراق والمستندات المطلوبة:

- صورة إثبات الشخصية مع الأصل للإطلاع.



- أصل صحيفة الحالة الجنائية.



- صورة من عقد الملكية أو الإيجار للمكان المخصص "للحضانة" على أن يكون موثقًا من الشهر العقارى وفى حالة الإيجار عقد لا يقل عن 5 سنوات.



- خطاب من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية المختصة بصلاحية المكان لٌإقامة "الحضانة".



- خطاب من الدفاع المدنى يثبت صلاحية الموقع.



- إقرار من طالب الخدمة بتوفير جميع مستلزمات الدار " الحضانة ".



- إقرار من طالب الخدمة بإعداد اللائحة الداخلية للدار خلال 30 يوم من تاريخ إصدار الترخيص.



- إقرار بعدم سبق الفصل التأديبى من وظائف عامة.



- إقرار بعدم سبق الحرمان النهائى أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربوية.



شروط إعادة فتح الحضانات وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط، لاعادة فتح حضانات الأطفال في الأول من يوليو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



- تفتح الحضانة حتى الساعة 3 عصرًا بشكل مبدئي.



- عمل الحضانات لمدة 4 أيام أسبوعيًا، من الأحد حتى الأربعاء.



- تقوم كل حضانة بالتوقيع على إقرار بشأن الالتزام بهذه الشروط.



- من يخالف الشروط يتم سحب رخصة الحضانة.



18 ألف حضانة



فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن في مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، والوزارة بصدد ترميم المرخصة، فضلًا عن الحصول على موافقة بافتتاح 1500 أخرى جديدة.