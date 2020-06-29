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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التسجيل في الحضانات والأوراق المطلوبة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:14 م
حضانة الأطفال
حضانة الأطفال
ولاء جمال
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قال محمد العقبي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر فتح الحضانات التأهيلية للتوحد والإعاقات المختلفة، بداية من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأطفال قبل بدء عودة العمل بهذه الحضانات مرة أخرى.

وأضاف العقبي فى تصريحات لـ "الدستور"، أن فتح الحضانات الأخرى لم يتم تحديد موعد إعادة فتحها، موضحًا أن الوزارة وضعت عدة شروط ومواصفات احترازية ووقائية مشددة لإعادة الفتح وعدم الالتزام بها سيعرض الحضانة إلى الإغلاق.

وترصد "الدستور" إجراءات إنشاء حضانة

إجراءات التراخيص

- الذهاب إلى الحى التابع له مكان إقامة المشروع.

- من الحى يتم تحويلك للهيئة العامة للأبنية.

- تقوم الهيئة العامة للأبنية بإرسال أحد المتخصصين لمعاينة مكان المشروع "الحضانة" والحديقة والملحقات.

- يتم إصدار "ورقة" تنص على إذا ما كان المكان مطابق للمواصفات وقبول طلبك لتتوجهى مرة أخرى للحى.

- يتم تغيير العدادات والعقد من عقد خاص لتجارى.

للحصول على ترخيص "الحضانة" يوجد نموذج يقوم طالب الترخيص بتقديمه ويحتوى هذا الطلب على:

- اسم طالب الترخيص -المهنة

- الجنسية – المؤهل الدراسى

- عنوان السكن – الرقم القومى

بيانات عن الدار "لحضانة" (موقع الدار " الحضانة" – المنطقة التى تخدمها).

- مواصفات الدار "الحضانة" والمرافق الملحقة.

- اسم الحضانة – سعة الحضانة – فترة الرعاية – نوع الرعاية.

- سن الأطفال – نوعية الأطفال "أسوياء -معاقين:

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الأوراق والمستندات المطلوبة:

- صورة إثبات الشخصية مع الأصل للإطلاع.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة من عقد الملكية أو الإيجار للمكان المخصص "للحضانة" على أن يكون موثقًا من الشهر العقارى وفى حالة الإيجار عقد لا يقل عن 5 سنوات.

- خطاب من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية المختصة بصلاحية المكان لٌإقامة "الحضانة".

- خطاب من الدفاع المدنى يثبت صلاحية الموقع.

- إقرار من طالب الخدمة بتوفير جميع مستلزمات الدار " الحضانة ".

- إقرار من طالب الخدمة بإعداد اللائحة الداخلية للدار خلال 30 يوم من تاريخ إصدار الترخيص.

- إقرار بعدم سبق الفصل التأديبى من وظائف عامة.

- إقرار بعدم سبق الحرمان النهائى أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربوية.

شروط إعادة فتح الحضانات

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط، لاعادة فتح حضانات الأطفال في الأول من يوليو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- تفتح الحضانة حتى الساعة 3 عصرًا بشكل مبدئي.

- عمل الحضانات لمدة 4 أيام أسبوعيًا، من الأحد حتى الأربعاء.

- تقوم كل حضانة بالتوقيع على إقرار بشأن الالتزام بهذه الشروط.

- من يخالف الشروط يتم سحب رخصة الحضانة.

18 ألف حضانة

فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن في مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، والوزارة بصدد ترميم المرخصة، فضلًا عن الحصول على موافقة بافتتاح 1500 أخرى جديدة.

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