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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

هل هناك طرح جديد في شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:37 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي في مصر
محمد إبراهيم
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يتساءل كثيرون عن هل هناك طرح جديد في شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2020 حيث طرحت وزارة الإسكان كراسات شروط حجز وحدات الإعلان الثالث عشر من وحدات الإسكان الاجتماعي، المخصصة لمحدودي الدخل، يوم 15 الماضي من الشهر الجاري، وأعلنت قبلها بأسبوع عن الأمر حتي يتثنى لمن يرغب في الاستعداد، وخصصت أسبوعا كاملا في البداية لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يدخل الراغبين من كافة المواطنين بعدها لشراء الكراسات والتقدم للحجز، وطلبت الوزارة في بيانات رسمية عدم التزاحم، حيث اتاحت طرح هذه الوحدات حتى اليوم الرابع من الشهر المقبل.

 شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2020


وخلال عملية الطرح الجارية فوجئ المواطنين بإعلان عن طرح جديد بخلاف الجاري بعد شهرين، على لسان مصادر مجهلة، وعلى الفور نفت وزارة الإسكان في بيان رسمي عن صحة طرح وحدات الإعلان الرابع عشر، حيث إنها لم تنتهي من عملية الطرح الجارية والتي تستغرق وقتا حتى يتم فلترة المستحق من المتقدمين دون غيرهم، وليس من المعقول أن يعلن عن طرح جديد في نفس الوقت الذي تجري فيه عملية طرح.

لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل واصل المغرضون ترويج نفس الشائعة، ما دعا المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، في آخر تقرير دوري له الأسبوع الماضي، نفي صحة طرح وحدات الإعلان الرابع عشر بعد التواصل مع وزارة الإسكان مجددا للتأكد من الأمر.

 شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2020


فيما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لوزارة الإسكان، أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

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