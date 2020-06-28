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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ذكرى ثورة 30 يونيو.. 4 مفاجآت من الداخلية للمواطنين.. تعرف عليها

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:58 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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لم يفت وزارة الداخلية أن تقدم هدايا ومفاجآت للشعب المصري العظيم تقديرا لدوره في الوقوف جنبا إلى جنب دعما للوطن في أزماته تقديرا لدوره العظيم في مرحلة الاصطفاف الوطني والعبور بمصر إلى بر الأمان، في مشهد لن ينساه العالم في ذكرى ثورة 30 يونيو فكان لزاما على وزارة الداخلية أن تكافئ هذا الشعب من خلال مبادرات رفع الغلاء وتطوير الخدمات وتزيين أقسام الشرطة كمكان يليق باستقبال الشرفاء من الوطن من منطلق دور الوزارة في الحفاظ على حقوق الإنسان.
ذكرى ثورة 30 يونيو
ذكرى ثورة 30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم الخدمات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين في كافة الأوراق كان آخرها الإخطار عن الشقق والمحلات والمزارع المستأجرة عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).. واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.
كما تحرص أيضا على تقديم خدمات للمجندين عبر البوابة الاليكترونية .


وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ذكرى ثورة 30 يونيو


قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت (https:moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

https:www.facebook.comMoiEgyposts3131341116909530



تطوير وتحديث الأقسام الشرطية لتقديم خدماتها بشكلٍ عصري

وواصلت وزارة الداخلية هداياها للشعب المصري، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد.. وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.
ولكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.
انتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقًا لبرنامجها الزمنى من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، جنوب سيناء) وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لا سيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث بدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها.
وهكذا تسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.
الداخلية
الداخلية
مع اقتراب ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.. الداخلية تقدم ٣ هدايا قيمة إلى الشعب المصري

ثورة ٣٠ يونيو المجيدة تلك الأحداث الفارقة في تاريخ مصر الحديث التي خرج فيها الشعب المصري وأزاح فيها حكم الجماعة الإرهابية، في ملحمة بطولية جسدوها جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والعيون الساهرة رجال وزارة الداخلية، ليعيدوا وطننا كاد أن ينهبه جماعة غوغائية.
ومع اقتراب تلك المناسبة الغالية على قلوب كل المصريين تقوم وزارة الداخلية بتقديم هدايا إلى الشعب المصري فرحا باقتراب ذكرى أسمى ثورة في تاريخ مصر الحديث، وذلك تقديرا للشعب المصري، وانطلاقا من دور وزارة الداخلية الإنساني تجاه البسطاء من الشعب المصري وقاطني المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن عودة الغائبين من حلف أسوار السجون إلى أحضان أسرهم

وبمناسبة اقتراب ذكرى ثورة ٣٠ يونيو أمر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالإفراج عن 530 من نزلاء السجون تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو وكذا عن من استوفوا شروط الإفراج الشرطى.
قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (219) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة ٣٠ يونيو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (311) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.


الداخلية
الداخلية
توزيع كراتين غذائية مجانية على المواطنين
قامت وزارة الداخلية بإيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجًا.
قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

استهدفت تلك حملات توزيع المساعدات نطاق مديريات أمن القاهرة، الإسماعيلية، السويس، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، مطروح، الأقصر، مديرية أمن أسيوط، أسوان.

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وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.
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