تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثانى تعاملات الأسبوع، لدعم من استمرار تبايدل المراكز الشرائية والبيعية بين شرائح مختلفة من المتعاملين.تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10824 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1706 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 12566 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4125 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة.وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بي انفستمنتس القابضة، 750 سهم، 1.3 مليون سهم، 37 ألف سهم، 340 سهم، 20 ألف سهم، كماع باع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 10 مليون سهم.وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العبور للاستثمار العقاري، الحديد والصلب المصرية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للدواجن، العبوات الطبية، مجموعة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.وفي السياق ذاته أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات لعدد 27.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 20.6 مليون دولار، وذلك في إطار إلغاء نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة، وتحويل رصيد الأسهم المتبقية إلى أسهم خزينة.