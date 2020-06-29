مدير «المنصورة الجامعى» يكشف حقيقة اعتداء «عجينة» على الأمن

قال الدكتور الشعراوى كمال، مدير المستشفى الجامعي بالمنصورة، إن ما حدث بين النائب إلهامى عجينة وأحد أفراد الأمن، مجرد مشادة، ولم يحدث أي تعدٍ.وأضاف "الشعراوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "تم التراضي بين النائب وفرد الأمن، والأمر لا يتطلب تصعيدًا، هنعرف نجيب حقنا لو حدث تعدٍ علينا، ولكن ما حدث مشادة بين إلهامي عجينة وأحد أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى".وأردف: "لو وقع اعتداء لاتخذنا إجراءً رادعًا، تعاطفنا مع النائب لأنه كان برفقة حالة تعاني من ورم في المخ".وكان محمد صبرى، مدير أمن المستشفى الجامعي بالمنصورة، تقدم بشكوى للدكتور وائل زكريا المدير التنفيذى للمستشفيات، أثناء تواجد النائب داخل مكتبه، فقال النائب: "انتوا بتشغلوا الناس دى هنا إزاى"، فرفض مدير الأمن الإهانة للأفراد، ورد قائلًا: "كل العاملين بالأمن محترمين وأنت من تقوم بخرق التعليمات والتعدى على الأفراد"، فطلب المدير التنفيذى للمستشفيات، لتفريغ الكاميرات، وبعد ذلك انسحب النائب من المكتب.