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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 29-6-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:38 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد أبوعاصي
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يُقدم لكم «الدستور» سعر الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري، عالميًا، وخاصة في البنوك المصرية، اليوم الإثنين 29-6-2020.


يواجه الدولار الأمريكي، منافسة شرسة في الأوساط الاقتصادية عالميًا على خلفية توقف حركة التجارة الدولية لمدة قاربت الخمسة أشهر، في ظل التصعيد الروسي السعودي فيما يخص تخفيض أسعار النفط والتي صاحبتها خسائر أمريكية فادحة، فيما يخص اضطراب سعر الدولار عالميًا، بالإضافة إلى إفلاس عدد من شركات النفط الصخري الأمريكي.

يأتي هذا في ظل التلويح الصيني من آن لآخر فيما يخص بالإستعانة باليوان الصيني والروبل الروسي، وغيرها من العملات المحلية كعملات عالمية للتبادل التجاري، بديلًا للأخضر الأمريكي، وهو ما يهدد عرش سعر الدولار. 

وعززت أسعار الدولار الأمريكي، من استقرارها في الأسواق العالمية، بعد أن مُنيت بخسائر كبيرة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الفتح الجزئي لحركات التجارة العالمية.

محليًا، سجل الجنيه المصري نشاطًا ملحوظًا بإعتباره إحدى العملات العالمية الأنشط في حركة التداولات المصرفية، وسجل مؤخرًا استقرًا أمام الدولار الأمريكي، في ظل موافقة صندوق النقد الدولي علة منح مصر موافقة بصرف 5.2 مليار دولار كقرض بضمان تصنيفها الإئتماني. 

وسجل سعر صرف الدولار عالميًا نحو 16.15 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 29-6-2020 في البنوك المصرية

ووفق السوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 16.11 جنيه للشراء فيما سجل 16.23 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في بنك قناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي في بنوك والتعمير والإسكان، القاهرة، والعربي الأفريقي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي والكويت الوطني والإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

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