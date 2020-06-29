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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-6-2020 فى المحافظات المصرية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:58 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
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تنشر «الدستور» مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 29-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم 

محافظة القاهرة: (الفجر 3:11 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:34 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:11 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م).

بورسعيد: (الفجر 3:01 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:08 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م).

أسوان: (الفجر 4:03 ص، الظهر 11:28 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م).

مواقيت الصلاة اليوم 


سوهاج: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م).

السويس: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:21 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:20 م، العشاء 8:55 م).

الذكر الجماعي في المسجد

الأمر في مسألة الذكر واسع؛ لأن الأمر به ورد مطلقًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، وإذا شرع اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا عُدَّ ذلك نوعًا من البدعة؛ لأنه تضييق لِمَا وسَّعه الشرع الشريف، فمن شاء جهر بالذكر ومن شاء أسرَّ به.

ومشروعية الجهر بالذكر والاجتماع له ثابتةٌ بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا؛ قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ملأٍ ذَكَرْتُهُ فِي ملأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» متفق عليه، والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر.



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