منع صاحب شركة الريف الأوروبي من السفر

أصدر المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، قرارًا بمنع رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، وضبطه وإحضاره في حال محاولة مغادرة البلاد، على ذمة القضية المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي به، بعد تغيير نشاط الأرض التي حصل عليها من الدولة وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات سكنية.وتسلمت اللجنة التي شكّلها المستشار خالد عبدالرحمن، والمكونة من خبراء ومهندسين من جهاز مدينة سفنكس، أوراق التكليف بالمأمورية، للانتقال لمعاينة أرض شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، بعد اكتشاف وقوع جزء من تلك الأراضي بنطاق أرض مدينة "سفنكس"، وهو ما يستلزم إعادة تسعير الأرض لحصر حجم مخالفات الشركة.وتضمن قرار تكليف اللجنة، أنَّه بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 802 لسنة 2017 مكتب وزير العدل والمقيدة برقم 10 لسنة 2017 حصر مكتب مستشار التحقيق، فقد أمر بتكليف ذات اللجنة المشكلة في القضية بتاريخ 8 مايو 2019، وبذات الصلاحيات بحيث ينضم اليها عضوان هندسيان من جهاز مدينة "سفنكس" الجديدة لتكون مهامهم بالإضافة لما ورد بالمأمورية السابقة لبيان مساحات الأراضي التابعة لشركة الريف الأوروبي أو أي من الشركات التابعة لها أو المنبثقة منها والتي تقع في نطاق أراضي مدينة سفنكس الجديدة أو أي من الجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديد حدودها وحجم المخالفات التي وقعت عليها والمسئول عنها وسند مسئوليته وما عسى أن يكون قد ترتب عليها من أضرار للمال العام من عدمه.