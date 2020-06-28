رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ناصر عراق: 30 يونيو فضحت غدر الجماعة وتاريخها المشبوه

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:28 م
ناصر عراق
ناصر عراق
نضال ممدوح
طباعة
يحل شهر يونيو من كل عام ومعه تحل ذكرى الثلاثين من يونيو 2013، ذكرى ثورة شعب استعاد هويته ومصره المختطفة من أنياب جماعة الإخوان الإرهابية.. «الدستور»، حاورت المثقفين حول ثورة 30 يونيو، ذكرياتهم معها، أثرها عليهم وعلى إبداعاتهم، والأهم ماذا لو كان استمر حكم الإخوان لمصر حتى الآن؟

وفي هذا الصدد قال الروائي تاصر عراق: في ظني أن أهم إنجاز حققناه نحن المصريين في القرن الحادي والعشرين حتى الآن هو إسقاط حكم الإخوان المسلمين في ثورة 30 يونيو 2013، مع ضرورة التذكير بأن جسارة الشباب في ثورة يناير 2011 هي التي عملت على تعزيز ثقة الملايين بنفسها، فاسترد الشعب عافيته وانطلق في حشود جبارة في 30 يونيو ليقتلع حكم الإخوان من السلطة إلى الأبد.

تابع "عراق": تتجلى عبقرية هذه الثورة في كونها فضحت غدر الجماعة وتاريخها المشبوه منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928، كما أنها منحت الناس فضيلة الشغف بالتعرف على الأهداف المريبة لجماعة سياسية تتاجر بالدين، جماعة خلطت الدين بالسياسة، فلم تحافظ على نقاوة الدين ولم تحترم قواعد اللعبة السياسية المتعارف عليها في العالم المتحضر، فأفسدت الإثنين: الدين والسياسة.

وعن أثرها عليه ككاتب أوضح: بالنسبة لي كتبت عشرات المقالات قبل ثورة 30 يونيو وبعدها في اليوم السابع منددًا بأفكار الجماعات الدينية السياسية، وأذكر أنني كتبت عشية انتخابات الإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق قائلا: (إن انتخاب محمد مرسي يعد إهانة للحضارة الإنسانية كلها، بينما انتخاب شفيق كان بمثابة إهانة لثورة يناير وشهدائها الأبطال)، وطالبت بمقاطعة الانتخابات عسى أن يعاد تنظيمها من جديد فيختار الناس رجلا لا ينتمي إلى جماعة سياسية أو نظام مبارك.

أما بالنسبة لأعمالي الإبداعية، فقد احتشدت رواياتي كلها، وتبلغ عشرة روايات، بانتقادات حادة للذين يتاجرون بالدين، وذكرت ذلك بوضوح في روايات (العاطل)، و(نساء القاهرة. دبي)، و(الكومبارس)، و(الأزبكية)، وأحدث رواياتي (اللوكاندة)، وقد يخطر لي يومًا أن أكتب رواية جديدة تستلهم الأجواء التي رافقت صعود الإخوان وسقوطهم التراجيدي السريع في ثورة 30 يونيو 2013.


موضوعات متعلقة

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

«التعليم» تحقق فى سؤال بـ«الديناميكا» بلا إجابة فى البدائل

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددا

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

بنسبة نجاح 95.4%.. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لـ «عربي الثانوية»

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

الشاعرة رضا أحمد تفوز بجائزة حلمى سالم فى دورتها الأولى

ناصر عراق: 30 يونيو فضحت غدر الجماعة وتاريخها المشبوه

الليلة الشاعر حسام جايل بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

محمد صالح البحر: 30 يونيو نهاية لوجود تيارات الإسلام السياسي