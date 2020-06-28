750 إصابة جديدة بكورونا في قطر

سجلت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الأحد، 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصا وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 78702 حالة.فيما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، إدخال 8 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 201 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بالفيروس اليوم تم تشخيصهم من خلال أقسام الطوارئ أو المراكز الصحية المختلفة وذلك بسبب وجود أعراض لديهم وكذلك بين مخالطين انتقلت لهم العدوى من أشخاص تم اكتشاف إصابتهم سابقا.