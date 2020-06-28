طرق شحن عداد الكهرباء باستخدام التطبيقات الجديدة في 9 خطوات
الأحد 28/يونيو/2020 - 02:37 م
عمرو خانطباعة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق أحدث برامج الدفع الإلكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع عبر الهواتف الذكية بداء من 1 يوليو المقبل.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أطلق عدد 2 تطبيق إلكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع وهما سهل وماي واي.
1- التوجه لشركة الكهرباء وتغير كارت الشحن القديم بآخر مجانًا بدون أى رسوم.
2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.
3- تحميل تطبيق "سهل" و"ماي واي" على الهاتف المحمول من Google play.
4- قم بتسجيل الدخول للبرنامج من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.
6- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.
8- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.
9- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.
ملحوظة:
تتيح خاصية Nfc قراءة كل معاملات كرت الفيزا التى تمت عليها مثل ماكينات ATM.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أطلق عدد 2 تطبيق إلكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع وهما سهل وماي واي.
طرق شحن عدادات الكهرباء
ولطرق استخدام التطبيقات الجديدة عبر الهواتف الذكية يجب اتباع الخطوات التالية:
1- التوجه لشركة الكهرباء وتغير كارت الشحن القديم بآخر مجانًا بدون أى رسوم.
2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.
3- تحميل تطبيق "سهل" و"ماي واي" على الهاتف المحمول من Google play.
4- قم بتسجيل الدخول للبرنامج من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.
6- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.
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7- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.
8- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.
9- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.
ملحوظة:
تتيح خاصية Nfc قراءة كل معاملات كرت الفيزا التى تمت عليها مثل ماكينات ATM.