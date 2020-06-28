طرق شحن عداد الكهرباء باستخدام التطبيقات الجديدة في 9 خطوات



وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أطلق عدد 2 تطبيق إلكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع وهما سهل وماي واي.





طرق شحن عدادات الكهرباء

ولطرق استخدام التطبيقات الجديدة عبر الهواتف الذكية يجب اتباع الخطوات التالية:



1- التوجه لشركة الكهرباء وتغير كارت الشحن القديم بآخر مجانًا بدون أى رسوم.



2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.



3- تحميل تطبيق "سهل" و"ماي واي" على الهاتف المحمول من Google play.



4- قم بتسجيل الدخول للبرنامج من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.



6- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات. 1- التوجه لشركة الكهرباء وتغير كارت الشحن القديم بآخر مجانًا بدون أى رسوم.2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.3- تحميل تطبيق "سهل" و"ماي واي" على الهاتف المحمول من Google play.4- قم بتسجيل الدخول للبرنامج من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.6- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

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7- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.



8- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.



9- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.



ملحوظة:

تتيح خاصية Nfc قراءة كل معاملات كرت الفيزا التى تمت عليها مثل ماكينات ATM.

7- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.8- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.9- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.ملحوظة:تتيح خاصية Nfc قراءة كل معاملات كرت الفيزا التى تمت عليها مثل ماكينات ATM.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق أحدث برامج الدفع الإلكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع عبر الهواتف الذكية بداء من 1 يوليو المقبل.