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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طرق شحن عداد الكهرباء باستخدام التطبيقات الجديدة في 9 خطوات

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:37 م
طرق شحن عداد الكهرباء
طرق شحن عداد الكهرباء
عمرو خان
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق أحدث برامج الدفع الإلكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع عبر الهواتف الذكية بداء من 1 يوليو المقبل.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أطلق عدد 2 تطبيق إلكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع وهما سهل وماي واي.

طرق شحن عدادات الكهرباء

ولطرق استخدام التطبيقات الجديدة عبر الهواتف الذكية يجب اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه لشركة الكهرباء وتغير كارت الشحن القديم بآخر مجانًا بدون أى رسوم.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تحميل تطبيق "سهل" و"ماي واي" على الهاتف المحمول من Google play.

4- قم بتسجيل الدخول للبرنامج من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.

6- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

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7- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

8- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

9- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

ملحوظة:
تتيح خاصية Nfc قراءة كل معاملات كرت الفيزا التى تمت عليها مثل ماكينات ATM.

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