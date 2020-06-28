طلاب المنوفية يمتحنون الديناميكا وسط تشديدات أمنية وغياب الأهالي

شهدت محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة المنوفية دخول الطلبة لأداء امتحان مادة الديناميكا وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة من قياس درجات الحرارة للطلاب وارتداء الكمامات.كما كان لوعي أولياء الأمور دور كبير في الاستقرار وحالة الهدوء أمام اللجان فتغيب أولياء الأمور عن المشهد، وكان للتشديدات الأمنية دورها بمحيط اللجان حيث شهد محيط لجان الثانوية بالمنوفية تشديدات أمنية مكثفة.كما تابعت الصحة بالمراقبة الدوري والدكاتره الاطمئنان على حالة الطلاب المؤيدون للامتحانات، وكثفت المرور على اللجان والمتابعة لنقص المستلزمات اللازمة للإجراءات الاحترازية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، وأدوا يوم الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى).ويُمتحن الطلاب اليوم الأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.